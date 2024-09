Mi piacciono gli uomini Il cantante decide di fare coming-out e dichiarare la propria omosessualità

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024) “Sì, migli. Avevo paura di dirlo”. L’ex concorrente di X Factor ha trovato finalmente il coraggio e dopo 20 anni di carriera è arrivato il suoout. In un video social il famosoha parlato a cuore aperto ai suoi fan, dichiarando di essere gay. Immagini e parole che hanno commosso il pubblico. L’artista è stato travolto dall’affetto e da tantissimi commenti positivi. Per lui anche un messaggio dal vip più famoso: “Io ho sempre saputo chi eri”, ha detto. Il, oggi 28enne, ha deciso di uscire allo scoperto. Il pubblico lo conosce bene. La sua partecipazione a X Factor lo ha lanciato nel mondo della musica. Dopo il talent show, sono arrivate per lui importanti collaborazioni con grandi pop star mondiali. In questi anni ha pubblicato una serie di singoli che hanno avuto un grandissimo successo.