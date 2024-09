L' ho tenuto come souvenir del delitto | la risposta agghiacciante di Sangare al giudice

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Per la gip di Bergamo Raffaella Mascarino "lo stato mentale" di Moussa"è integro". Lo ha scritto nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 30enne reo confesso dell'omicidio di Sharon Verzeni. "A fugare ogni dubbio" - osserva la- i medici che lo hanno visitato nel reparto di psichiatria appenaè entrato nel carcere di via Gleno secondo i quali - "non è affetto da una traccia patologia psichiatrica nè remota recente". Intanto Moussa, durante l'interrogatorio in carcere di questa mattina, ha risposto alla gip Raffaella Mascarino che gli chiedevamai avesse sotterrato sulle sponde dell'Adda il coltello che lui stesso ha detto di aver usato per uccidere Sharon Verzeni e non lo abbia invece buttato nel fiumegli altri tre di cui si è disfatto.