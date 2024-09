Chanel celebra il cinema con una notte magica a Venezia

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 2 settembre 2024) Brindando alin Calle Vallaresso Nel cuore di, dove è in pieno svolgimento l’81a edizione della Mostra deldiha organizzato una cena esclusiva e intima per onorare il suo legame duraturo con il mondo del. L’evento si è svolto il 1° settembre presso l’iconico Harry’s Bar in Calle Vallaresso, una location adatta per un evento così glamour. Una lista di ospiti costellata di star La maison francese di lusso ha attentamente selezionato una lista di ospiti di circa quaranta illustri personaggi, riunendo attrici, ambasciatrici, registe e altre celebrità del festival. Tra gli ospiti stimati c’erano l’ambasciatriceTilda Swinton, le attrici Sadie Sink, Fotini Peluso, Irene Jacob, Carlotta Gamba e Raffey Cassidy, oltre a Gaia Girace.