Capelli rossi tinte e sfumature di maggiore tendenza

(Di lunedì 2 settembre 2024) Raffinati, sensuali e radiosi sotto il sole, itornano in voga anche nell’autunno 2024 conluminose che spaziano dall’arancio al rosso scuro, per una chioma che cattura l’attenzione e che diventa protagonista. Torta di carota Tra i trend che si sono affermati nei mesi scorsi, destinati a rimanere in auge finché le giornate sono ancora calde e soleggiate, per l’ultimo scampolo d’estate, c’è la tonalità ispirata alla dolcezza della torta di carota, da cui prende il nome (Carrot Cake Hair). Si tratta di un colore impreziosito dacalde e speziate, che combina sapientemente l’arancio e il color cannella, per un effetto audace e naturale. Si parte da una base di rosso vibrante, arricchita da riflessi dorati e delicati.