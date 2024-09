Battiti Live Compilation 2024 | le anticipazioni cantanti artisti ospiti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 2 settembre 2024): le) oggi, 2 settembreè il concerto dell’estate in onda dalle più belle location della Puglia, in onda su Canale 5 per cinque serate di grande musica. Alla conduzione la coppia Ilary Blasi e Alvin. Sui palchi più belli della Puglia sono tornati glie ipiù in voga con i tormentoni di questa estate. Ma chi sono glie idella puntatadi questa sera? Ecco tutte le informazioni.Stasera vedremo un “meglio di” di questa edizione. In tutto sono andate in onda cinque puntate. Le prime tre sono state registrate a giugno a Molfetta.