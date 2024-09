Adele saluta l’Europa e conferma la lunga pausa dalla musica | Voglio dedicarmi alla mia vita – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 2 settembre 2024) Unaper dedicarsisualontano dai riflettori del palco.hato il pubblico europeo nell’ultima data della sua residency a Monaco di Baviera, prima del suo rientro negli Stati Uniti dove concluderà il suo tour che va avanti ormai dal 2022. Lo aveva già annunciato prima dei concerti in Germania, ma si è ugualmente commossa al termine della sua esibizione, la decima a Monaco durante tutto agosto, spiegando perché ora ha bisogno di allontanarsi. «Non ci vedremo per un tempo incredibilmente lungo», ha detto agli spettatori, «vi terrò nel mio cuore e fantasticherò su questi spettacoli, e su tutti gli spettacoli che ho fatto negli ultimi tre anni». La cantante britannica ammette di aver bisogno di riposarsi, e dedicarsisua: «Ho impiegato 7 anni a costruire una nuovaper me stessa, e oraviverla».