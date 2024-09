Una transizione ecologica ma non ideologica | vorrei tanto sapere cosa intende Meloni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Mercoledì scorso Giorgiaha incontrato il leader del Partito Popolare europeo Manfred Weber. Come riportato dal Messaggero, uno degli assi sarebbe il contrasto ai “falchi del Green Deal” e ad una. Non è la prima volta che questa espressione, “”, viene utilizzata da esponenti della destra italiana (e dallastessa). La usa costantemente Matteo Salvini, è presente praticamente ogni giorno sulle pagine dei giornali di destra. Masta a indicare, esattamente? Non è per nulla chiaro, in verità, essendo una espressione usata totalmente a sproposito e senza cognizione di causa. Sommariamente, la destra la usa per criticare, ad esempio, la sostituzione delle auto a benzina al 2035 con quelle elettriche, o la direttiva Ue sulle case verdi per efficientare gli edifici.