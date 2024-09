F1 GP Italia Stella | Deludente avevamo le prestazioni per vincere la gara

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) “È, nel senso cheleperla. Era unacombattuta tra una o due soste. La maggior parte ha optato per la seconda. Per Leclerc è stato più facile azzardare“. Sono queste le parole di Andrea, team principal della McLaren, ai microfoni di Sky Sports. “Abbiamo avuto con Norris un bloccaggio sull’anteriore sinistra, il che significava che il pneumatico stava andando, quindi abbiamo optato chiaramente per una doppia sosta. Con Piastri la situazione era più marginale, ma eravamo preoccupati. Pensavamo di avere il tempo di recuperare il vantaggio, ma la Ferrari ha fatto un buon lavoro. Complimenti alla Ferrari. In definitiva, sono i dettagli a far funzionare l’anteriore sinistra per un lungo stint. Questo ha fatto la differenza oggi“, ha aggiunto