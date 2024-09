Us Open nuovo record per Jasmine Paolini | è la prima tennista italiana agli ottavi in tutti e 4 gli Slam nella stessa stagione

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 31 agosto 2024)continua a fare la storia del tennis italiano. Con la vittoria di oggi, sabato 31 agosto, contro la kazaka Yulia Putinseva per 6-3 6-4, la toscana diventa laazzurra nell’eraa giocare gliingliin singolare femminile in una singola. Fino a qualche mese fa lanon aveva mai raggiunto gliin un major, poi ne ha portato a casa uno dietro l’altro:in Australia, poi al Roland Garros e Wimbledon e infine, oggi, sabato 31 agosto, a New York. Nessunac’era mai riuscita, l’ennesimoperin unamagica, arricchita anche dall’oro olimpico nel doppio a Parigi in coppia con Sara Errani. «Sono stata solida, calma, ho cercato di giocare il mio tennis», ha detto a fine gara, intervistata dalle testate sportive.