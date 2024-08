Sharon Verzeni uccisa da Moussa Sangare il legale della famiglia della vittima | Non si parli di raptus improvviso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Terno d’Isola (Bergamo), 31 agosto 2024 –è uscito di casa con l'intenzione di uccidere e non ha accoltellatoper un, secondo quanto finora emerso dall'inchiestaProcura di Bergamo. È quanto sostiene l'avvocato, Luigi Scudieri, in una nota. “Ho sentito parlare in queste ore di, di scatto d'ira e assenza di premeditazione. Faccio notare che, stando alle informazioni rese pubbliche ieri, il signorsarebbe uscito dalla propria casa di Suisio con ben quattro coltelli di significative dimensioni e prima di uccidereha avuto tutto il tempo di minacciare anche altre due persone. Queste farebbero bene a farsi avanti”. Omicidio, com’è stato fermato l’assassino.