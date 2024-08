Petrolchimico il futuro | Ci sono segnali positivi Conferme della volontà di investire sul Polo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Forse è la prima volta in cui comunicare la sospensione dell’attività di un’azienda è una cosa positiva. Eppure, in questo caso, è davvero così. È dell’altro giorno infatti la riunione tra direzione aziendale di Yara e parti sociali in rappresentanza dei lavoratori, che ha sancito lo stop – per circa tre mesi, quest’inverno – dell’azienda leader nel settoreproduzione dei fertilizzanti azotati. Ma andiamo con ordine. "I lavori di manutenzione degli impianti di ammoniaca e urea – si legge nel testo dell’accordo sottoscritto fra le parti – vanno eseguiti con impianti fermi, vuotati e bonificati. Potranno essere presenti più squadre di lavoratori di diverse specializzazioni e diverse imprese nella stessa area di lavoro.