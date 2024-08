Ascolti tv del 30 agosto Divorzio a Las Vegas o Il Ciclone

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 31 agosto 2024) Commedia e sport sono stati i due ingredienti della serata televisiva del 30. Rai 1 ha mandato in ondaa Las, mentre su Italia 1 è stato trasmesso Il. Gina Marco Tognazzi o Leonardo Pieraccioni? Questa è la scelta che i telespettatori hanno dovuto fare venerdì sera.a Las, su Rai 1, mette insieme le coincidenze della vita con un pizzico di romanticismo, Elena e Lorenzo si sposano a Lasalla fine di una notte folle durante un soggiorno in Nevada. Elena, tuttavia, subito dopo decide di lasciarlo. Venti anni più tardi lei è una donna affermata che sta per sposarsi con il ricco Gian Andrea, mentre Lorenzo sbarca il lunario come scrittore di discorsi per i politici. Mentre Il, su Italia 1, è il film che ha consacrato Leonardo Pieraccioni come uno dei più grandi comici italiani degli ultimi tempi.