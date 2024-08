Peso vs ripetizioni l' eterno dilemma dell' allenamento che qui spieghiamo bene

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 30 agosto 2024)? Il dibattito va avanti da quando qualcuno ha sollevato e rimesso giù un manubrio per la prima volta: per mettere su muscoli funzionano meglio tantecon unbasso, o unpiù alto eminori? «Sarei felice se unalto producesse risultati migliori per l'ipertrofia», dice a GQ Layne Norton, powerlifter e PhD , «perché allora potrei mettermi seduto e sentirmi superiore». Invece, sembra che non sia così. Norton cita Stuart Philips, professore del dipartimento di kinesiologiaa McMaster University, che ritiene anche uno dei migliori ricercatori ??al mondo sul temae proteine.