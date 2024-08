Nel fine settimana tradizionale appuntamento con la sagra della porchetta ad Ariccia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ladiè l’evento atteso da tutti i buongustai, che ogni anno a settembre celebra una delle eccellenzegastronomia italiana. Preparare laè un’arte che richiede maestria: una crosta croccante all’esterno e una carne tenera e aromatizzata all’interno. Un’Antica Tradizione La tradizionepotrebbe risalire agli antichi sacrifici di maiali al tempio di Giove sul monte Cavo, ma ciò che è certo è che dal 2011 ladiha ottenuto il riconoscimento IGP. Ci sono regole precise per la sua lavorazione e speziatura, che includono rosmarino, aglio e pepe nero. La NascitaLaè nata nel 1950, quandoha deciso di far conoscere a tutti l’antica usanza deiri, i venditori al banco in abito