Le restituisce il protafoglio con mille euro lei lo ringrazia e lo invita nel suo ristorante con la famiglia ma alla fine del pasto presenta il conto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il Corriere della Sera che ne racconta la storia lo chiama Davide usando un nome di fantasia e ne riferisce il paese di nascita, Santa Giustina in Colle (Padova). Ha 15 anni, Davide, e ha fatto un gesto che dovrebbe essere la normalità ma che al giorno d’oggi non è così scontato: in vacanza sul Benaco assiemesua, ha trovato su una panchina un portafoglio marca Louis Vuitton con oltrein contanti dentro. Davide decide subito di restituirlo ma non sa come ed ecco perché, essendo in quel momento da solo, ferma due motociclisti di passaggio e chiede loro aiuto. La coppia, di Spilimbergo, non si fa pregare. Scatta la telefonata ai carabinieri e si scopre che il portafoglio appartieneproprietaria di un notonell’Alto Garda.