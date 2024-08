Incendio – Grande tifoso del Terracina l’avvocato Pompei è morto soffocato Disposta l’autopsia Evacuate 15 persone

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nelle prime ore del 30 agosto 2024, intorno alle 00:30, unè divampato in un’abitazione situata in via del Fiume n. 27 a. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. I Carabinieri della Compagnia die i Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente sul posto per mettere in salvo gli abitanti della palazzina e procedere con l’evacuazione. Tragico ritrovamento Durante le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita di un uomo di 60 anni sul balcone dell’appartamento interessato dalle fiamme. La vittima, identificata come il proprietario dell’abitazione, Giorgio, era un notodelCalcio, sempre presente a sostenere la squadra, sia in casa che in trasferta.