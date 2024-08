Dalla Regione 41 milioni per la mobilità urbana anche per la nuova stazione dei bus di Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un altro grande investimento regionale nell’ambito dellae dei trasporti pubblici, con ripercussioni positive in provincia die la concreta possibilità che nel capoluogo possa dare un’ulteriore spinta all’imponente piano di riqualificazione di Porta Sud.Lombardia ha aperto ieri (giovedì 29 agosto) il bando ‘Multimodale urbano’, che stanzia 41di euro per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dellae sub. Lo scopo del Pirellone è accrescere il livello di accessibilità delle stazioni ferroviarie attraverso il riassetto dei piazzali esterni, il potenziamento della rete ciclopedonale verso gli scali, l’aumento delle postazioni per le biciclette, il bike e car sharing ed interventi sulle possibilità di interscambio tra i diversi mezzi di trasporto pubblico.