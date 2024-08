Ancona il ds tenta gli ultimi colpi Trasferta in scooter per gli ultras

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tra campo e mercato: se da una parte mister Gadda prosegue nella preparazione alladi Senigallia in Coppa Italia, dall’altra il direttore sportivo Pietro Tamai continua a muoversi per sparare le ultime cartucce sul mercato, o forse l’ultima: parliamo del portiere Klaidas Laukzemis, diventato un vero e proprio tormentone che sembra però essere finalmente giunto al suo epilogo. La disponibilità del giocatore e del suo entourage al trasferimento in biancorosso, come ormai noto, è totale: l’operazione sta andando per le lunghe a causa della lentezza dell’Imolese, proprietaria del cartellino, nel cedere l’estremo difensore biancorosso al Catania, che a sua volta lo girerebbe subito in prestito all’. In soldoni, se gli etnei dovessero acquistare oggi il giocatore, quest’ultimo verrà immediatamente ceduto in prestito ai dorici.