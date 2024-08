Us Open 2024 Elena Rybakina si ritira | Ponchet al terzo turno senza giocare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Altro ritiro in questo funestoper. La giocatrice kazaka, numero 4 del tabellone degli Us, ha lasciato il torneo ancor prima di scendere in campo contro la francese Jessikaper il secondodel quarto e ultimo Slam della stagione. Ancora ignoti i motivi del forfait della campionessa di Wimbledon 2022, che durante questa stagione ha avuto diversi problemi fisici. Sicuramente sono mesi difficili per, costretta anche a saltare le Olimpiadi di Parigiper una forma di bronchite acuta. UssialSportFace.