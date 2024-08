Tv sotto choc il famoso attore è morto a 41 anni Annegato in vacanza riconosciuto dai fan

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) Televisione in lutto eper l’improvvisa scomparsa dell’più noto per il suo ruolo nella famosa serie Netflix “Elite”. Aveva 41. Secondo quanto riportato dal Sun, la star spagnola è stata colpita da arresto cardiaco domenica sulla spiaggia di Zahora a Barbate, in Spagna e la notizia è stata resa nota nel pomeriggio di giovedì 29 agosto. Secondo quanto riferito, l’uomo è stato dichiaratosul posto dopo che i paramedici hanno tentato di rianimarlo per 30 minuti. Come riportato nel ‘Diario de Cádiz’, è stato nel comune di Barbate, su una delle spiagge di Zahora, che i fatti sono avvenuti domenica intorno alle 17,30. Alcuni bagnanti tirarono fuori dall’acqua il corpo dell’con segni di annegamento e hanno chiamato i servizi di emergenza. Gli stessi che non hanno potuto fare nulla per Juan Ortega, dichiaratosul posto.