Sorteggio fase campionato Champions League 2024 2025 oggi in tv | canale orario e streaming

(Di giovedì 29 agosto 2024) Giovedì 29 agosto alle 18:00 a Montecarlo avrà luogo ildella, la prima edizione con il nuovo format dellaa 36 squadre, che prende il posto dellaa gironi. Sky trasmetterà in diretta tv l’evento a partire dalle 17.45 su Sky Sport 24, ma sarà possibile seguirlo anche insu NOW. Occhi puntati naturalmente sulle italiane: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Nel dettaglio, le squadre giocheranno otto partite contro otto squadre diverse (giocando metà delle partite in casa e metà in trasferta) e non due partite contro tre squadre come avveniva nellache abbiamo imparato a conoscere negli ultimi vent’anni. Le squadre saranno suddivise in quattro fasce in base al ranking.