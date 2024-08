Softball | settembre di Europei a Utrecht Italia alla caccia del tredicesimo alloro continentale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tra pochi giorni saranno al via glidiper l’edizione 2024. Nelle precedenti 23 occasioni in cui la rassegnasi è svolta sempre una trae Paesi Bassi ha portato a casa la vittoria (ad oggi il conteggio è di 12-11 per le azzurre), con rare incursioni in finale di altre selezioni. A, dal 1° al 7, si scoprirà se questo stato delle cose perdurerà o se ci sarà il colpo grosso da parte dei Paesi emergenti in Europa (Gran Bretagna, Cechia e Spagna in primis). L’si presenta a questo appuntamento sotto una doppia veste, che è quella di terza in carica dell’ultima rassegna, quella del 2022, e contemporaneamente quella di squadra che ai Mondiali è stata vicinissima a piazzare un colpo storico contro il Canada.