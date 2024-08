La Mantia la grana è l’ingaggio C’è la soluzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) La cessione di Andrea Larappresenta il nodo principale del mercato spallino. Il direttore sportivo Casella lo sapeva ancora prima di firmare per il club di via Copparo, e se ne è reso conto sulla propria pelle nel corso di questa sessione così impegnativa e intensa sotto ogni punto di vista. Tante società hanno chiesto informazioni sull’attaccante, ma quasi sempre si è trattato di sondaggi per verificare la fattibilità di un eventuale trasferimento. Di fatto però quando ci si ritrova a parlare deldi La, in pochi sono disponibili a proseguire il discorso. L’ex centravanti della Feralpi Salò ha un contratto che spaventa pure i club di serie B: a due giorni dalla deadline, il rischio di restare con il cerino in mano era troppo grande, così per liberarsi di quello stipendio così pesante la Spal ha dovuto inventarsi qualcosa.