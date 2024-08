La Fiorentina chiude in 9 e si qualifica in Conference ai rigori | De Gea elimina il Puskas Akademia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Lasi salva ai calci di rigore, dopo essere rimasta in nove uomini, nel match di ritorno dello spareggio diLeague. La squadra di Raffaele Palladino stacca il pass per la fase campionato della terza competizione europea, ma lo fa rischiando grosso al termine di una partita sotto la sufficienza. Segnali buoni ce ne sono stati: De Gea si è reso protagonista di due parate decisive nei novanta minuti e ha neutralizzato un rigore nella serie dal dischetto. Bene anche Moise Kean, autore del gol del momentaneo 1-0, mentre Richardson è uno dei pochi a raggiungere la sufficienza. Male la difesa: da Ranieri, espulso per doppio giallo con tanto di rigore al 94?, a Pongracic, apparso ancora in confusione nella retroguardia a tre. Alla fine però quel che conta è lazione. Domani lasarà tra le protagoniste del sorteggio.