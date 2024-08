Influenza spagnola morirono solo i vaccinati…

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ci avete segnalato un lunghissimo post del 26 agosto, che non è altro che la riproposizione di un articolo del 2021 apparso sul blog “La Forza della Verità” e firmato da tal Lino Palma. Lino Palma probabilmente non ha studiato medicina, ma questo poco conta. Il suo articolo del 2021 s’intitola:i vaccinati: il macabro inganno delldel 1918 Il post circola con questo screenshot: Si tratta di un classico esempio di disinformazione e teoria del complotto, che mescola fatti storici con affermazioni false o distorte, per giungere a conclusioni non supportate da alcuna evidenza. Il testo dell’articolo l’abbiamo salvato su WayBack machine così che possiate leggerlo anche voi. Cercheremo qui di seguito di spiegare in maniera molto riassuntiva cosa non vada nelle affermazioni che contiene, e perché sono infondate.