De Rossi-Cristante dall’elogio alla rottura | la storia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 agosto 2024 – Sembra passata una vita da quando Daniele De, all’epoca ancora giocatore (seppur per pochi giorni) disse, nella conferenza stampa d’addio: “non è romano e romanista, ma come lui ne vorrei altri 100“. In effetti, di acqua sotto i ponti ne è passata: era il 2019 e Ddr si apprestava, oltre che a salutare Roma dopo 20 anni, a volare in Argentina per vestire la maglia del Boca Juniors. GiocareBombonera era un suo sogno, mai nascosto. Poi il ritiro, l’arrivo sulla panchina giallorossa di Fonseca prima e Mourinho poi, una finale di Conference League vinta, una finale di Europa League persa tra mille polemiche, e tanti (troppi) sesti posti consecutivi, che impedisconoRoma di partecipareChampions League da 6 anni.