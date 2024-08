Arrestato in Argentina Leonardo Bertulazzi brigatista rosso latitante da 44 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ildelle Brigate Rosseè statoine sarà estradato in Italia a seguito della revoca dello status di rifugiato che aveva ottenuto nel 2004.deve scontare 27per sequestro di persona, associazione sovversiva e banda armata.dal 1980 era tra i responsabili del sequestro dell’ingegnere Piero Costa, della famiglia degli armatori genovesi, avvenuto nel capoluogo ligure nel 1977 e che fruttò al gruppo terroristico un miliardo e mezzo di lire. Denaro utilizzato per finanziare molte delle azioni svolte dalle Br negliseguenti. 50 milioni di lire vennero utilizzati per l’acquisto dell’appartamento di via Montalcini 8 a Roma, dove venne tenuto prigioniero Aldo Moro per il periodo del suo sequestro.