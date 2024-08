Valeria Marini e l’amore con un cantante molto famoso | Energia stellare

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La scorsa estate in un’intervista concessa al Corriere della Seraha rivelato di aver avuto una storia con Jovanotti. Ieri ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio, la nostra queenha spiegato meglio com’è nato il flirt con Lorenzo. Tra le tante cose Valery ha anche ammesso che Cherubini baciava bene. Quelli tra la diva e ileranoe l’con Jovanotti. “Io credo tanto nele nel principe azzurro. Per meè la forzache muove il mondo,ti mette un’unica. E io credo nelvero, penso che il principe azzurro esista e che prima o poi arriverà. Il mio amore con Lorenzo, Jovanotti? Sì è vero. Se ho imparato a baciare con lui? Vero. – ha continuato– Lorenzo è un amoree quindi eterno. In primis lui mi piace tantissimo come persona.