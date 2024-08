Real Madrid Ancelotti | Tesseramento di Dani Olmo controverso? Domanda da fare alla Liga noi rispettiamo tutti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il tecnico del, Carlo, ha parlato in conferenza stampavigilia della sfida contro il Las Palmas: “Penso che sarà una match complicato, mi aspetto grande intensità nonostante il caldo. Loro sono una squadra che ha voglia di giocare e sarà così. Noi dovremo essere compatti, e sarà molto importante il lavoro degli attaccanti e dei difensori. Se l’attaccante esce e la difesa non si alza, non è compatta, e se l’attaccante non scende per difendere accade la stessa cosa“. L’ex allenatore del Milan ha poi parlato dell’adattamento di Mbappé: “Ogni anno è una nuova sfida perché cambia un po’ la squadra e la sua struttura. È normale e l’anno scorso anche noi avevamo bisogno di tempo. Abbiamo vinto tante partite negli ultimi minuti e quest’anno sarà anche difficile“.