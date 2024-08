Oroscopo Paolo Fox giovedì 29 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’diFox per oggi,29Ariete Cari Ariete, in amore sembri più forte, in grado di gestire anche i rapporti complicati. Sul lavoro, valuta con attenzione gli investimenti perché negli ultimi anni hai dovuto affrontare diversi problemi! Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Toro Cari Toro, in amore ora hai voglia di rimetterti in gioco, se sei fidanzato pretendi più garanzie e certezze. Sul lavoro, ci sono questioni legali e finanziarie da affrontare! Vedrete che presto tutto si risolve. Gemelli Cari Gemelli, se c’è qualcuno che sta aspettando una tua risposta non devi perdere tempo: fatti avanti. Sul lavoro, in arrivo qualcosa di positivo con la Luna dalla tua parte e Venere in buon aspetto! Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto si aggiusta.