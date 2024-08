Giulia De Lellis e Tony Effe in love | FOTO vacanza insieme

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sono diverse settimane che non si fa altro che parlare del possibile flirt traDe. I diretti interessati, però, hanno sempre smentito tutti i rumor inerenti un loro presunto avvicinamento. L'ultimo numero del magazine Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 28 agosto 2024, sembra palesare, una volta per tutte, come stiano realmente le cose tra i due.hanno trascorso unain Puglia, precisamente a Borgo Egnazia. Stando a quanto trapelato dal settimanale, i due sono stati beccati a scambiarsi qualche tenera effusione romantica, anche se hanno fatto il possibile per non apparire troppo appiccicosi. Ledellaromantica diDeOrmai sembra ufficiale,Destanno, almeno questo è ciò che si evince dallepubblicate sul settimanale sopracitato.