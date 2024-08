Omicidio Sharon ritorno al lavoro da idraulico per Sergio Ruocco mentre l’indagine prosegue

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Terno d’Isola (Bergamo), 27 agosto 2024 –proseguono le indagini sull'diVerzeni, uccisa la notte tra il 29 e il 30 luglio in via Castegnate, a Terno d'Isola e le udizioni dei testimoni,, il compagno, ha ripreso la sua vita di. Come aveva annunciato, si è presentato questa mattina nella ditta di impianti Fiorendi di Seriate, dove è impiegato da ventitré anni. Alle 7.45 è uscito a bordo di un furgone Toyota Proace, seduto accanto al guidatore.è originario di Seriate, dove abitano i genitori separati e i fratelli Mirko e Stefano.diVerzeni, le immagini del drone dalla casa della vittima a Terno d'Isola Dal giorno della morte diè ospite nella casa dei genitori della fidanzata, a Bottanuco.