Guerra Russia Ucraina lanciati missili verso la centrale idroelettrica di Kiev e varie città | 7 morti

(Di martedì 27 agosto 2024) Laha lanciato per il secondo giorno consecutivo un massiccio attacco combinato sul territorio dell’. Lo riferisce l’agenzia Unian. Nella notte sono stati, principalmente in direzione delle regioni occidentali, provocando la dichiarazione di allerta aerea in tutto il Paese. Ci sono state segnalazioni di esplosioni nella regione di Khmelnytskyi. L’aeronautica militare diha riferito di droni che hanno sorvolato le regioni di Kherson, Kirovohrad, Sumy, Poltava, Chernihiv e Zhytomyr. Nel distretto di Zaporizhia i droni hanno provocato un morto e due feriti Sale a 7 il bilancio delle persone che hanno perso la vita ina causa di una serie massiccia di raid aerei russi in 15 regioni. Lo riferisce il ministero degli Affari Interni di, spiegando che altre 47 persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste ferite.