G2 Esports e Warner Bros hanno annunciato la Batman Streetwear Capsule Collection

(Di martedì 27 agosto 2024) G2, uno dei marchi leader mondiali di intrattenimento ed eSport, hal’imminente lancio della G2, una nuova ed elegante lineain edizione limitata come parte della sua partnership in corso con. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP). Nell’anno dell’85° anniversario di, questaè una celebrazione di uno dei supereroi DC più iconici nella storia dei fumetti, nonché della collaborazione in corso di G2 con WBDGCP che unisce i mondi degli eSport, dei fumetti e dell’intrattenimento. Grazie a questa novità i fan potranno mettere le mani su una speciale collezione per la prima volta di persona alle finali estive del League of Legends EMEA Championship (LEC) il 31 agosto, prima del lancio online in programma nella giornata del 2 settembre 2024.