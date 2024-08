Chi pensa che la Russia abbia proiezioni oltre Kiev verso l’Europa ha una visione distorta della realtà

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 27 agosto 2024) Roma, 27 ago – Ogni tanto sullabisogna rimettere le cose in ordine, quanto meno da un punto di vista raziocinante (se non culturale, ma siamo troppo pessimisti per quello). Perchè di idee possiamo coltivarne di ogni genere e sfumatura, e ci mancherebbe altro, ma raccontare storie ad oggi, nel 2024, del tutto fantapolitiche, non ha nessun senso. Una di queste storie, perpetrata con particolare energia dalla propaganda occidentale dopo lo scoppioguerra in Ucraina, è che questa rappresenterebbe l’emblema di un presunto “imperialismo russo”, dai più deliranti addirittura identificato come “sovieitco”. Non si sa da che parte cominciare, con una degenerazione di proporzioni evidentemente gigantesche, e lasciamo volutamente fuori in prima battuta il raffronto tra le due entità, di periodi storici diversi, “Unione sovietica” e “Federazione russa”.