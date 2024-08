Paralimpiadi 2024 a Parigi la delegazione italiana più numerosa di sempre | 141 atleti per 17 discipline

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) Quella che sarà impegnata asarà lapiùdialle: saranno presenti, infatti, 141, 26 in più rispetto a Tokyo 2020, con il Tricolore che sarà rappresentato in 17, due in più rispetto all’ultima edizione. Come in Giappone, anche in Francia il nuoto è la disciplina più rappresentata, con 28e l’obiettivo di migliorare il ricchissimo bottino di Tokyo, quando dalla vasca arrivarono 39 podi (11 ori, 16 argenti, 12 bronzi). Tante speranze anche dall’ca, dove l’Italia vanta la presenza di campionesse come Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto, che a Tokyo completarono un incredibile podio tutto italiano nei 100 metri.