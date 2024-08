Non c’è rivoluzione maggiore che provare a salvare l’Italia | fino all’ultimo

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 26 ago – Si odono spesso urla e proclami rivoluzionari un po’ ovunque. Una gara irresistibile a chi sia “più dissidente” su questo o su quell’argomento, sulla Nato o sulla Russia, sulla Cina o su Washington. Con il particolare non secondario di non agire da dissidenti in nulla. Mediterraneo versus Europa quando la nostra storia è sempre e dico sempre stata orientata al primo piuttosto che alla seconda. La Grande Guerra, ovviamente, è un’eccezione. Perché non si trattò di una scelta geopolitica vera e propria, ma di un conflitto palesemente risorgimentale, necessario semplicemente a riunire alla Patria ciò che ancora le mancava.