La rapper ha risposto per le rime al fan che l' ha provocata durante lo show | Porta rispetto sei adulto e circondato da ragazzini

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un brutto episodio di sessismo, che però ha ricevuto una reazione energica, tanto da diventare virale sui social.la sua esibizione all’Holi Dance Festival in Sardegna, Chadia Rodriguez è stata vittima di una richiesta inaccettabile da parte di un fan, che l’ha invitata a togliersi la camicia. La cantante non ha esitato a rispondere con fermezza, dimostrando ancora una volta che la tolleranza verso commenti di questo tipo è pari a zero.