La Geo Barents attracca a Salerno | sbarcati 191 migranti salvati nel Mediterraneo

(Di lunedì 26 agosto 2024) La nave Geo, operata da Medici Senza Frontiere, è giunta al porto dipoco prima delle 8 di questa mattina, con a bordo 191soccorsi in cinque operazioni di salvataggio nelcentrale. L’ultimo intervento è avvenuto solo ieri sera. Tra ipresenti, vi sono 23 minori non accompagnati e 3 donne. Sebbene non siano state riscontrate criticità sanitarie di rilievo, sono stati segnalati 33 casi di scabbia tra le persone a bordo, alcuni dei quali si trovavano su un’imbarcazione rimasta alla deriva per quattro giorni a causa di un guasto al motore. Il prefetto di, Francesco Esposito, ha coordinato già ieri mattina una riunione in prefettura per attivare le procedure di accoglienza, ormai ben consolidate nella città campana. Dei 191, 66 saranno trasferiti nelle province del Lazio, mentre gli altri rimarranno in Campania.