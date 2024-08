Battuta all' asta per oltre 24 milioni la maglia della stella del baseball Babe Ruth  

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 26 agosto 2024) AGI - Unaleggenda delha battuto il record del cimelio sportivo più costoso mai venduto all'. La, con i colori dei New York Yankees, è stata acquistata per 24,1di dollari, comprese le commissioni e le spese, in una vendita organizzata dalla casa d'aste Heritage Auctions. L'online è durata diverse settimane. Dalla fine di luglio era scontato che la casacca del "Bambino", uno dei soprannomi di, avrebbe battuto il record. L'indumento ha detronizzato una figurina didi un altro giocatore degli Yankees, Mickey Mantle, venduta per 12,6di dollari nell'agosto 2022, in un'altraorganizzata da Heritage Auctions.