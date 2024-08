America’s Cup 2024 la Louis Vitton Cup con Luna Rossa | il calendario completo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 26 agosto 2024) Barcellona, 26 agosto– Sarà una competizione lunga ed entusiasmante.è pronta a sfidare di nuovo gli altri Challenger per accedere poi alla finalissima dell’Cupcon Emirates New Zealand, Defender, e detentrice del titolo del 2021. E allora, ecco pronto l’evento dellaCup, chePrada Pirelli Team vinse in Nuova Zelanda e sfidò i Kiwi per la Coppa America. Dal 29 agosto al 5 ottobre, il mare antistante il Porto di Barcellona sarà scenario dei match race tra gli AC75 più affascinanti del pianeta. Di seguito, il– Fonte corriere.it/sport Fase a girone (Round Robin) Ogni challenger affronterà i rivali due volte. I primi quattro classificati passano alle semifinali, il primo in classifica può scegliersi l’avversario. Partecipa al girone, ma senza graduatoria, anche il defender New Zealand.