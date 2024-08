Trallallero Festival | anteprima al Mulino Nicli

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di domenica 25 agosto 2024) RIVE D’ARCANO – La quattordicesima edizione diinternazionale di teatro e cultura per le nuove generazioni si avvicina e, come di consueto, torna uno degli eventi collaterali (oltre che di avvicinamento al) più attesi: “Blooming”. ARTISTI E ARTISTE UNDER 35 – Dal 28 al 31 agosto, aldi Rive d’Arcano, grazie alla collaborazione con l’associazione Servi di Scena, 10 giovani artisti e artiste under 35 del Friuli Venezia Giulia saranno impegnati in una quattro-giorni di masterclass, sul mondo del teatro per le nuove generazioni, condotta da Renata Coluccini, regista e drammaturga tra le più stimate e conosciute del teatro italiano per i più piccoli (lavora al Teatro del Buratto di Milano ed è direttrice artistica di Segnali, uno dei principaliitaliani).