La veglia per le vittime | Credere nella rinascita

(Di domenica 25 agosto 2024) "Tutti, ognuno per le proprie responsabilità, dobbiamo fare tutto il necessario affinché questi luoghi possano ripartire. Le 52ci impongono di fare del nostro meglio per questo obiettivo". Parole che il vescovo di Ascoli Gianpiero Palmieri ha pronunciato la notte scorsa a Pescara del Tronto dove in tanti si sono ritrovati al Parco della Memoria nell’ottavo anniversario del terremoto del 24 agosto 2016, quando alle ore 3,36 di notte la terra tremò e uccise 52 persone nel comune di Arquata del Tronto distruggendo paese e frazioni. "E’ una notte che non avremmo mai voluto aver vissuto – ha detto ancora il vescovo di Ascoli rivolgendosi ai presenti – una notte che ha segnato la morte dolorosa e improvvisa di 52 nostri fratelli e il suono della campana che ha accompagnato il nome di ognuno di loro ci rimbomba dentro. Non è soltanto nelle nostre orecchie – ha sottolineato mons.