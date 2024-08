La figlia di Alessia Marcuzzi è una piccola showgirl | bellissima come la mamma

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 25 agosto 2024)scatena il web con alcune fotografie inedite della sua estate insieme allaMia, sempre più uguale a lei. Prosegue serenamente l’estate di, protagonista di alcuni degli scatti più iconici e virali di questa stagione. La conduttrice ha scelto Capri per godersi un periodo di meritato riposo, continuando a mantenere vivo il contatto con la sua community online. Tra una gita in barca, un bikini alla moda e un pomeriggio di shopping in centro, l’estate dicontinua ad essere al centro dell’attenzione mediatica.e laMia: le foto scatenano il web (Foto Instagram @) – Cityrumors.itParallelamente agli scatti felici della conduttrice, circolano in rete alcuni rumours su un possibile ritorno dinella prossima stagione televisiva.