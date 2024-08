La crisi della Cmc Chiesto il fallimento Ma dall’azienda pronto un piano per il credito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Ora si chiama liquidazione giudiziale. Anche se i più conoscono questo passaggio con il termine usato dalla vecchia procedura:. La sostanza delle cose non cambia: perché è quanto hala procura di Ravenna per la Cmc - sigla che sta per ’cooperativa muratori & cementisti’ -, storico colosso delle costruzioni fondato nel 1901 con sede a Ravenna ma con commesse in tutto il mondo e con 863 dipendenti. La richiesta, che affonda in carenze riscontrate nel pagamento deiri come fissato nel concordato preventivo con continuità aziendale omologato dal tribunale di Ravenna il 29 maggio 2020, risale a settimane fa: tanto che in merito, l’udienza con i vertici societari è stata celebrata l’11 luglio scorso. Di fatto la questione è rimasta finora appannaggio degli ambienti di settore passando ad alta quota sulle testemaggior parte dei ravennati e non solo.