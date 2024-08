Tre femminicidi irrisolti | adesso Bergamo ha paura l' uomo incappucciato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Turbati e preoccupati dal misterioso omicidio di Sharon Verzeni - la ragazza di 33 anni ammazzata lo scorso 30 luglio con quattro coltellate per strada, in piena notte a pochi metri da casa, a Terno d'Isola -, i bergamaschi si guardano indietro e si interrogano. Quest'ultima terribile tragedia è un fatto isolato? O c'è qualcosa di più che minaccia un'apparente tranquilla provincia dedita al lavoro ed esaltata dalle imprese sportive dell'Atalanta? Il sospetto- per chi corre veloce con i ricordi e dà un po' spazio alla fantasia - è che la mano che ha tolto con inspiegabile violenza la vita alla barista possa aver agito anche in passato. Sì, insomma, l'ombra di un serial killer. D'altronde, mettendo di fila i casi didegli ultimi anni è inevitabile avere qualche dubbio.