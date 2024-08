Il ritorno degli artisti a Vico Noce dopo 36 anni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 24 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon ?il bello d’ogn’arte a cielo aperto?ritorna ad ospitare un gruppo didi Benevento e della sua provincia con una mostra di pittura, scultura e fotografia promossa da Eccellenze Ste -piattaforma Web marketing sul So Beneventano – e patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento. L’inaugurazione dell’eventoco avrà luogo martedì 27 agosto, alle ore 19:30, alla presenza del parroco di Santa Sofia don Nicola Della Pietra, dell’assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini, del promotore dell’evento il giornalista Giuseppe Chiusolo: “L’arte ha una missione, quella di portare in emersione opportunità, desideri, capacità e conoscenze che a volte risultano intangibili, ma esistono, per trasformarle in nuove visioni, nuove strategie, nuovi lavori, nuove identità e nuove sapienze.