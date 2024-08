Fleximan del 5G tagliata antenna per la telefonia Wind Tre a Veroli Frosinone | utenti senza segnale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024)), 24 agosto 2024 – Ha tranciato l'per ladellaTre in località Casalotto, a. Nuovo raid nel Frusinate deldel 5G. Come il ‘giustiziere’ degli autovelox sradicava impianti per la rilevazione della velocità, ora c’è qualcuno che prende di mira le antenne per la. Il primo raid il 6 marzo scorso, quando è stato segato il traliccio alto 20 metri con l'5G in località Civitella, a Monte San Giovanni Campano. Il secondo nelle scorse ore, sempre con l’utilizzo di una fiamma ossidrica per tagliare alla base il traliccio in acciaio, che in questo caso è rimasto in bilico minacciando di finire sulla strada colpendo veicoli di passaggio e provocando non pochi danni.