Cerveteri incendio a Borgo San Martino | in fiamme la vegetazione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 24 agosto 2024), 25 agosto 2024 – Intorno alle 12:15 circa di oggi, i vigili del fuoco dell’equipaggio antincendi boschiva di(26/a2) sono intervenuti presso il comune di, località S., per. Arsi circa tre ettari di sterpaglie, canneti ed una porzione di uliveto. I VVF prontamente intervenuti, hanno estinto leed impedito alle stesse di propagarsi allacircostante e ad alcune strutture presenti nelle immediate vicinanze. Sul posto in ausilio ai VVF, presenti anche tre equipaggi della Protezione Civile di. Le operazioni d’estinzione, bonifica e messa in sicurezza dell’area sono terminate dopo circa due ore. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo linke seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.