Oroscopo Paolo Fox weekend 24 e 25 agosto 2024 su amore e lavoro

(Di venerdì 23 agosto 2024)Fox rivela l'di sabato 24 e domenica 25, concentrandosi su. Queste 48 ore saranno molto importanti e intense, in quanto per molti si tratterà dell'ultimodedicato alle vacanze estive. Con la Luna in Toro, il Sole in Vergine e Venere in Leone, sarà interessante trascorrere questo fine settimana. C'è chi, come i nati dell'Acquario affronteranno un cielo nervosetto e chi, al contrario, ritrova una ventata di positività (Gemelli). Approfondiamo il tutto nelle seguenti previsioni segno per segno.Fox 24-25: Ariete, Toro, Gemelli Ariete -: ritrovi l'ottimismo e sei pronto ad approcciare la persona che ti fa gola. Ti senti anche più socievole, infatti potresti rimetterti in contatto con delle vecchie amicizie. Domenica, non sottovalutare delle celate occasioni.